БЕОҐРАД – Електронску прияву за роботу пописовачох на Попису жительства, ґаздовствох и квартельох пополнєли вецей як 40.000 кандидати, сообщел Републични завод за статистику.

Ранґ лїстина приявених кандидатох по општинох, городох и населєних местох будзе обявена на стреду, 10. авґуста, на 16 годзин на сайту Заводу за статистику, лєбо на сайту Попису.

Попис жительства, ґаздовствох и квартельох у Сербиї будзе окончени од 1. по 31. октобер.

(Опатрене 30 раз, нєшка 30)