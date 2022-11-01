Заменєне ошвиценє у спортскей гали

РУСКИ КЕРЕСТУР – Початком рока у Месней заєднїци у Руским Керестуре ше пришло на идею же би ше заменєло старе ошвиценє зоз ЛЕД ошвиценьом, прето же рахунки за електричну енерґию були вельки.
Направени проєкт у марцу и прейґ спортского центру општини Кула ше апликовало до АПВ же би ше одобрели средства за замену старих рефлекторох з новима. Концом авґуста достати средства, а початком прешлого тижня, вовторок почала реализация того проєкту.
Фирма ББ Мертек Нови Сад, прейґ явней набавки достала роботу, а вредносц тей роботи була 2.649,300 динари без пдв-а, а 3.179,160 динари зоз пдв-ом. Вкупно було 40 рефлектори и єден стари рефлектор трошел 1 kw/h, а тераз зоз новим ЛЕД ошвиценьом єден рефлектор троши 280 w/h, цо скоро 4 раз менєй.
Треба надпомнуц же ше у спортскей гали хаснує индустрийска струя, хтора вельо драгша од обичней. Тото поробене пре енерґетичну ефикасносц спортскей гали, виявел предсидатель Совиту Месней заєднїци Руски Керестур, Владимир Олеяр.