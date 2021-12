Кузмяковци участвовали у Парняцким каравану интеркултуралней розличносци

РУСКИ КЕРЕСТУР – Осмеро школяре зоз ОШШ з домом школярох „Петро Кузмяк” участвовали у „Парняцким каравану интеркултуралней розличносци”, свойофайтовей єднодньовей екскурзиї по Войводини, з нагоди 10. децембра – Медзинародного дня людских правох.

На тот завод понад двацецеро школяре зоз Бачкей Паланки, Бачкого Петровцу и Руского Керестура нащивели вецей места, знаменїтосци, институциї, установи, здруженя и будовнї. У Бачким Петровцу Ґимназию „Ян Колар”, Здруженє петровецких женох, Ґалерию и Етно хижу, новосадску Синанґоґу, у Сримских Карловцох Саборну церкву св. Миколая и Карловецку ґимназию, у Будисави Етно хижу и Католїцку церкву, а екскурзию закончели у Руским Керестуре.

Ту их дочекала предсидателька Туристичного здруженя и педаґоґ домашнєй школи Любица Няради котра им представела сучасну наставу у школи, школски дом, а потим их одведла до Музейней збирки у будинку Замок.

