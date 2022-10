Алексей Сивч мал премиєру новей шпиванки „Менше нам зло”

Алексей Сивч зоз Руского Керестура уж добре познати шпивач, як на наших руских фестивалох, так и по новосадских кафичох и ресторанох. Алексей бувша „Гвизда Ґранду”, автор шпиванки „Моя ти”, а од конца септембра и власнїк новей шпиванки „Менше нам зло”.

Наш талантовани шпивач свою музичну кариєру почал одмалючка. На лєм седем роки ше заинтересовал за гармонику, а першираз наступал на „Червеним пупчу”. Од теди є нєпреривно присутни на сцени зоз свою енерґию, харизму и ошмихом. Алексей ше уписал и до Основней музичней школи у Руским Керестуре, а по законченю уписал ше и до Штреднєй музичней школи у Новим Садзе.

БЕНДИ

Алексейов перши бенд бул „Пицикато” дзе почали грац на журкох у Младежским доме у Руским Керестуре, а потим почали и анґажмани за свадзби. Кед ше уписал на Академию уметносцох у Новим Садзе, оформел нови бенд „Синестезия”. Нєодлуга, Алексей достал поволанку шпивац у бенду „Жовти амрели”. Но, нє затримал ше и ту длуго, одлучел оформиц свой бенд зоз своїма музичарами и приятелями з хторима нєшка наступа под меном „Алексей и Андроґен”. У составе бенду граю: Никола Шкорич на клавиятури, Иґор Гайнал на ґитари и Срдян Драґич на буґнох.

НОВА ШПИВАНКА „МЕНШЕ НАМ ЗЛО”

– Чувствуєм ше одлично, барз сом задовольни, ище ми шицко швиже, алє кед сом видзел премиєру бул сом прещешлїви и подзековни. Музику и текст робел Бане Опачич, аранжман робел Дуле Алаґич, а Ведад Ярашевич робел видео-спот. То єдна добра, моцна и квалитетна екипа хтора стої за тоту шпиванку. Пририхтованя тирвали длуго, бо то були тельо идеї пременєни, вименєни, додати… Шпиванка направена ище гевтого року, алє так ше случело же би тот час бул одлични за премиєру. Сцел сом направиц крочай напредок. Мам я вельо идеї у своєй глави, вельо писнї, тексти хтори чекаю, алє бул сом свидоми же кед жадам войсц до такого швета, такого верху поп музики, знал сом же мушим подуркац на озбильни дзвери на хторих пишу „вельки” мена на Балкану. Дошол сом и до Оґнєна Амиджича, прейґ видео-споту цо сом знїмал, там сом наисце велїх людзох упознал и вироятно сом им ше попачел з тоту мою енерґию. Догварели зме ше, з помоцу ПР менаджерох и мойогу тиму, хтори ше ище будзе шириц, направиц премиєру моєй новей шпиванки „Менше нам зло” на Пинк телевизиї у „Амиджи шоу”. Наисце ше цешим же сом мал таку премиєру.

Плани за убудуце уж ту. Тераз то уж шицко швидше будзе чечиц, бо тота шпиванка почувствовала и вплїв корона вирусу. Жадам уживац дакус у новей шпиванки и представиц ю у ище даяких емисийох и телевизийох як цо РТВ, К1, Перша, пущиц на радио габох итд. Алє, такой ше лапам до роботи за нову шпиванку, а о тим, наздавам ше же будзеце цо скорей обвисцени – гвари Алексей Сивч.

Алексей активни и на дружтвених мрежох, дзе го мож поглєдац и опатриц заказани наступи, а нову шпиванку зоз видео-спотом мож видзиц на Алексейовим Ю’тюб каналу под меном Aleksej Sivc.

