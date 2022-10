Байка на Сайму творчосци валалских женох

ЗОМБОР – Здруженє женох „Байка” з Руского Керестура 22. октобра участвовало на 13. Сайме творчосци валалских женох котри з нагоди 15. октобра – Медзинародного дня валалских женох, того року отримане вонконцом Главней улїци у Зомборе.

Медзи коло 200 здруженями женох з цалей Войводини керестурске Здруженє женох „Байка” источашнє було и представитель Локалней акцийней ґрупи (ЛАҐ) Штредня Бачка, хтора и финансовала їх одход на тоту манифестацию.

Байку представяли предсидателька Славица Катона и заменїца Наталия Емейди, а з нїма була и представителька ЛАҐ-у. Байка викладала свойо ориґинални продукти котри вирабяю єй членїци, од традицийних предметох по сувенири.

Саям творчосци валалских женох орґанизує Завод за ровноправносц полох кажди рок у другим войводянских городу, а того року слоґан манифестациї бул „Валалски жени ше дзвигаю и глєдаю основни права на отримуюци розвой”.

