Дерби коло домашнїм

СТАПАР/РУСКИ КЕРЕСТУР – У 7. колу Подручней фодбалскей лиґи Зомбор, хторе отримане внєдзелю 25. септембра, фодбалере Русина госцовали у Стапару од хторого страцели з резултатом 2:0 (0:0).

Домашнї почали бавиц оштрейше, док судийове таке бависко толеровали и лєм ше чекало кеди домашнї посцигню перши ґол. На щесце, резултат у першим полчасу ше нє пременєл.

У другей часци змаганя, домашнї ище вецей нападаю на ґол Кронича, и у 65. минути починаю водзиц зоз 1:0. Направела ше гужва у 16 метерох. На перше бице домашнїх ґолман добре одреаґовал, но лабда ше одбила од нього до домашнього бавяча хтори посцигує водзаци ґол. Таки резултат ше нє менял по 85. минуту кед домашнї даваю и други ґол. У тим случаю, домашнї бавяч найвисше скочел на наруцену лабду и бул то їх други ґол после хторого и боди остали у Стапару.

Русин наступел у составе – Деян Кронич, Стефан Тома, Александар Кочиш, Боян Голик, Владан Вуйович, Деян Чернок (Александар Тома), Неманя Кулич (Деян Будински), Янко Кулич, Оґнєн Маркович, Матей Саянкович, Андрей Малацко.

На нєдзелю до Керестура приходзи хвильково остатня екипа на таблїчки, Твердиня зоз Бачу.

