Город по дзеки школярох и студентох

Пре вельки можлївосци хтори нам вароши понукаю, обачлїва велька миґрация младих до таких штредкох, пре рижни особни причини и цилї, думаюци же варош права опция за їх витворйованє. Єдни зоз централних местох до хторих млади масовно одходза то Нови Сад и Беоґрад, медзитим єден варош на сиверозаходзе нашей жеми ма богату историю образованя дзе ше школую и студираю и нашо млади зоз руских местох. Слово о Зомборе и наших стредньошколцох и студентох хтори жию и школую ше праве там. Яки їх думаня и становиска о школованю у тим месце и чи маю нагоду бешедовац ище зоз даским по руски, поведза нам нашо собешеднїки зоз Коцура, Руского Керестура и Дюрдьова котри ше там школую.

– Зомбор, по моїм думаню и смаку, найкрасши варош у цалей Сербиї, медзитим у нїм жиє досц мале число младих. Велї одходза на студиї праве до местох хтори векши и урбанши алє, заш лєм, якош кед ше орґанизую даяки активносци у тим месце, млади ше вше одволаю и представяю найвекше число нащивительох. Тераз сом на напряму мастер учитель у тим варошу и то ми пияти рок же жиєм у Зомборе. Перша асоцияция на тот город ми праве факултет, пре котри сом нароком и пришла до Зомбора, а такой ми пред очми преходза и шицки красни памятки зоз Студентского дому. Думам же ше прави студентски живот може почувствовац аж теди кед ши одредзени час препровадзел у Студентским дому, бо там людзе котри маю исти интересованя як и ти, та ше вше можеш зоз даским прешейтац, радовац ше, та и плакац кед треба. Колеґове теди поставаю твоя друга фамелия. Мойо колеґове и я часто шедзиме на тераси дома, шпиваме док нам дахто грає на ґитари, а часто и випекаме дацо у кухнї, та ше потим дружиме. Зомбор барз красни кед ше приблїжую крачунски швета, та праве у тим периодзе правиме прикраски и плануєме як оквициц гол и конки нашого дому. Прешлого року студенти першираз були уключени до таких роботньох, та и тоту памятку будзем длуго зоз собу ношиц. За тоти роки кельо сом уж у Зомборе, уключела сом ше и до нєвладовей орґанизациї „Зомборски едукативни центер” дзе сом од початку того року постала и подпредсидателька Управного одбору. До културно-уметнїцких дружтвох сом ше нє уключовала, понеже проби хору на моїм факултету вше у вечарших терминох кеди би були и проби у културно-уметнїцким дружтве. Цо ше дотика даяких активносцох за Руснацох, нє чула сом же би ше дацо отримовало, гоч знам же була задумка коло слуханя даяких предметох на руским язику, алє ше, нажаль, тото ище нє реализовало. Мило ми вшелїяк же попри мнє, у дому єст ище Руснацох зоз котрима можем бешедовац по руски. До Зомбора ше вше будзем дзечнє врацац, вше кед ме драга там однєше, бо тот город занавше будзе мац душу, исту таку до котрей сом ше залюбела кед сом го першираз нащивела – гвари Лидия Горняк зоз Дюрдьова.

Як випатра єден цалком каждодньови дзень єдного стредньошколца у Зомборе, яки памятки зоз собу однєшу зоз того места и котра им перша асоцияция нам тот варош, поведза нам София Семан зоз Руского Керестура и Сара Ґайдош зоз Коцура.

– Гоч сом перше жадала пойсц на школованє до Нового Саду, мушим повесц же сом анї раз нє побановала же сом пришла до Зомбора. Школярка сом штвартей класи штреднєй медицинскей школи „Др Ружица Рип” и през тидзень сом у штредньошколским доме. Понеже мам пополадню школу, рано сом у дому и теди учим. Пред школу идзем на полудзенок. У школи сом до вечара и после школи идзем на вечеру. По вечери маме шлєбодни час за друженє и рижни активносци. Мило ми же у доме можем бешедовац по руски зоз даєднима стредньошколцами и студентами, а тиж так можем бешедовац и зоз Словацами по руски. Потераз сом нє чула за даяки активносци хтори ше дотикаю Руснацох у тим месце. Зомбор як варош прекрасни, алє думам же є нє барз перспективне место младих. Зомбор мирне место и нє таки є урбани. Хто люби мирни варош – Зомбор одлични за ньго. У варошу єст наисце цо видзиц и нащивиц. Музей, ґалериї, театри, биоскопи, ту и Жупания и прекрасни парки. Тиж так, за младих єст и рижни клуби за виход, як и велї парки за вилєти. Зомбор будзем паметац першенствено по школи, дому, дружтву, як и културних людзох хтори вше дзечнє помогню. Найкрасши памятки сом створела зоз дружтвом у дому и школи котри нїґда нє забудзем – гвари София Семан зоз Руского Керестура.

– Анї у єдней хвильки сом нє побановала же сом пришла до Зомбора. Ходзим до стреднєй медицинскей школи „Др Ружица Рип“ напрям, фармацеутски технїчар. Други сом рок, и можем повесц же сом за тоти два роки наисце полюбела Зомбор. Зомбор познати як мирни и найжелєнши варош, цо стварно так. Шлєбодни час у зомборским доме мож вихасновац на рижни способи. Маме билияр, стол за столни тенис, а тиж єст и велї секциї до хторих ше мож уключиц. Я конкретно, нє уключена до даяких зомборских орґанизацийох або културно-уметнїцких дружтвох, алє ходзим на фолклорну секцию у нашим доме. У доме єст школярох зоз Руского Керестура, Коцура и других местох зоз котрима можем бешедовац по руски. Нєт нас барз вельо, алє ми мило кед чуєм ище дакого же бешедує по руски. Зомбор будзем паметац першенствено по школи, шпацираню зоз товаришками по нїм, и по велїх милих особох хтори сом там упознала – толкує Сара Ґайдош зоз Коцура.

Лазар Дьордєвич, зоз перспективи єдного бруцоша зоз Руского Керестура, подзелєл з нами свойо упечатки о Зомбору.

– Робота учителя и ґенерално робота зоз дзецми ми ше видзи як наисце цикава и одвичательна робота. Велї людзе ме совитовали же бим ше уписал на Педаґоґийни факултет у Зомборе, та сом то одлучел и зробиц. Перши сом рок на студийох на напряму дипломовани учитель и задовольни сом. Намагам ше уклопиц и укомбиновац до часу преподаваня, тренинґ, ученє и друженє зоз колеґами, та ми нє остава вельо часу за даяки други активносци. Барз ми одвитує же Зомбор досц мирни и цихи варош, та ше любим барз шпацирац по нїм. Думам же варош досц перспективне место за живот, понеже понука велї збуваня. Хвильково ме на Зомбор асоцира факултет и дом, з оглядом на тото же сом нови у тим городзе, алє верим же ме зоз часом на тото место буду асоцирац и даяки други ствари. Од студентского животу обчекуєм же будзе цикави и возбудлїви. Упознал сом вельо нових людзох, медзи хторима и Руснаци. Наздавам ше же факултет прешири мойо знанє и способносци, котри ме пририхтаю на таку вельку одвичательносц як цо то робота учителя – гвари Лазар Дьордєвич зоз Руского Керестура.

Же Педаґоґийни факултет у Зомборе найлєпши вибор за тих хтори любя роботу зоз дзецми, прешвечує нас студенткиня другого року Педаґоґийного факултету на напряме дипломовани воспитач Андрея Михняк зоз Коцура.

– Од седмого року свойого живота мам барз вельке жаданє робиц у оводи зоз дзецми, понеже дзеци моя велька любов. Робота зоз нїма ме виполнює и ущесцує. Праве прето вибрала сом ше уписац на тот факултет. У Зомборе сом од нєдзелї вечара до пиятку, так же кажди викенд одходзим дому. Зомбор наисце прекрасни варош, а перша асоцияция на ньго ми конї зоз кочами. Зоз того варошу мам прекрасни памятки, а верим же их до законченя моїх студийох будзе ещи вельо. Видвоєла бим друженя зоз товаришами, одходи на концерти, одход до кину и филм „Тома“, а як окреме найкрасши период ми бул кед зме ходзели на праксу до оводи. Мило ми же у студентским дому мам и людзох зоз котрима можем бешедовац на своїм мацеринским язику. Зомбор, по моїм думаню, место котре ма будучносц и котре представя место за людзох котри сцу започац цошка нове – гвари Андрея Михняк зоз Коцура.

Як студент трецого року на Педаґоґийним факултету у Зомборе, наисце ше можем зложиц зоз векшину своїх собешеднїкох. Думам же кажде хто люби роботу зоз дзецми и кажде хто жада пременїц околїско и присц до можебуц нє такого урбаного штредку, а заш лєм живого и городского, думам же Зомбор праве место за нїх. Студентски живот наисце прекрасни период живота хтори понука велї можлївосци младим и оформює нас як комплетну особу.

