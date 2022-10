Граждански протест опозициї

КУЛА – На площи ошлєбодзеня, опрез Пошти, члени опозициї у Скупштини општини Кула отримали у вечарших годзинох граждански протест. Вони витворели консензус шицких опозицийних орґанизацийох, уж усоглашени крочаї дальшого дїлована процив, як гваря, нєдемократскей власци, котра им онєможлївює виступац у СО.

Перши крочай котри бул порушани бул акт о розришеню предсидателя СО Кула котри придати до процедури и после котрого ушлїди схадзка СО на котрей ше будзе розправяц и одлучовац о тим, а други и найзначнєйши крочай було даванє потримовки гласачох и орґанизованє того протесту.

На протесту ше зявели чолнїки опозициї у СО котри ище раз повторели свойо плани у дальшей роботи пред нєвельким числом протестантох. Аж и сами бешеднїки були покус розчаровани зоз малим числом присутних, алє су свидоми же можебуц людзе пре страх нє жадаю присуствовац таким збуваньом и явно указовац свойо становиско.

Як гваря, присутни на протесту прави героє и борци за демократию у єдним окруженю котре знєважує жительох општини. Окрем „Руского слова” анї єден медий нє провадзел тоти протести.

