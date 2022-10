И дзеци з Керестура на ХосанаФесту

СУБОТИЦА/РУСКИ КЕРЕСТУР – Вєдно зоз своїма парняками зоз Плавни, Селенчи и Бачу, пецеро дзеци членох Дружтва св. Миколая участвовали на фестивалу горватскей духовней музики „ХосанаФест”, чий мото бул „Будз чудо цо чудо твори”, а отримани є внєдзелю, 9. октобра.

Дружтво св. Миколая уж длугши час сотрудзує зоз виронаучнима дзецми зоз Бачу чийо вироучителє Кристина и о. Доминик Ралбовски. Влєце ше упознали на ораториюму у Сонти, а друженє предлужую и далєй.

Дзеци зоз Бачу зоз своїма вироучителями их поволали же би вєдно пририхтали драмску сличку на „ХосанаФесту”. Саме пририхтованє слички руху, музики и танцу почало всоботу вечар, а внєдзелю уж наступели у павзи пред обявйованьом победнїкох на фестивалу.

