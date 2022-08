Искра заблїсла у финалу

ДЮРДЬОВ – На стадиону ФК „Бачка 1923” у Дюрдьове всоботу и внєдзелю, 6. и 7. авґуста, у рамикох 31. Спорстких бавискох „Яша Баков” отримани турнир у фодбалу за сениорох.

На турнире участвовали штири екипи – ФК „Русин” зоз Руского Керестура, ФК „Искра” зоз Коцура, ФК „ЖСК” зоз Жаблю и домашнї ФК „Бачка 1923”. Важне надпомнуц же шицки екипи бавя у истим ранґу змаганя, а то Подручни фодбалски лиґи.

Бавело ше стандардно, два раз по 45 минути, з тим же после двацец минутох, пре горучаву, правени павзи од 5 минути же би ше фодбалере ошвижели.

Як и потераз, вицаговали ше пари, а побиднїки бавели финалне стретнуце, односно за перше и друге место, а екипи хтори страцели за треце и штварте.

У соботових стретнуцох перше бавели ФК „ЖСК” и ФК „Искра”. Було то стретнуце подєднак добрих екипох, побиднїка зоз того стретнуца ше достало на пенали, а вецей щесца мали фодбалере ФК „Искра” и победзели зоз 3:2.

У другим стретнуцу бавели ФК „Бачка 1923” и ФК „Русин”. Бачка лєпше бавела, мала вецей нагоди за ґол и єдну з нїх вихасновала у першим полчаше. У другим полчасу иста слика на терену, алє тераз єдну нагоду вихасновали Русиновци и виєдначели резултат. Ознова ше било пенали, а вецей щесца мали фодбалере Русина и победзели Бачку зоз 4:2.

Внєдзелю у борби за треце и штварте место лєпши у стретнуцу, општинским дербию, екипох ФК „Бачка 1923” и ФК „ЖСК” лєпши були Жабельчанє хтори победзели у реґуларним чаше стретнуца зоз 3:1 и так освоєли треце, а Бачка освоєла штварте место.

У другим стретнуцу за перше и друге место, вичним дербию, екипох ФК „Русин” и ФК „Искра”, лєпша екипа була зоз Коцура хтора победзела зоз 2:0.

Орґанизатор турниру, ФК „Бачка 1923” и поднїмателє зоз Дюрдьова ше указали як одлични у тей улоґи. По законченю змаганя за шицки екипи була порихтана вечера на хторей подзелєни припознаня екипом.

