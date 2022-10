Явни тренинґ на керестурским базену

РУСКИ КЕРЕСТУР – На базену у Руским Керестуре, прешлей соботи 15. октобра, отримани Явни тренинґ за шицки ґенерациї, з цильом порушац ше на здрави животни стил.

Тренере були Саня Еделински з Атлетского клубу „Русин”, Лїляна Еделински – водителька Рекреациї за жени, Мария Гарди – водителька Фитнес ходзеня (Fitness walk) и нутрициониста Михаела Миленкович.

Идею за явни тренинґ Мариї Гардийовей потримала и Месна заєднїца, та присутни були и секретар Михайло Пашо и предсидатель Совиту МЗ Владимир Олеяр, як и спонзор Юарбис доо котри обезпечели учашнїком тренинґу воду, здрави чоколадки и овоц.

На початку нутриционистка Миленковичова здогадла присутних на важносц здравого костираня, а потим, по цеплей єшеньскей хвилї у крашнє ушореним амбиєнту базена, свойо тренинґи отримали школяре, члени АК „Русин”, котрим ше придружели и други дзеци рижних возростох. Потим з музику вежбали два ґрупи женох котри рекреативно тренираю три раз до тижня у Спортскей гали, як и члени ґрупи котри тиж тельо тренираю Фитнес ходзенє.

По словох Гардийовей, циль явного тренинґу бул порушац и других валалчанох на вежбанє и здрави животни стил. На явни тренинґ, котри бул першираз орґанизовани, барз крашнє ше одволали члени спомнутих ґрупох, алє менєй други жителє, поготов младши, а орґанизаторе ше наздаваю же то заш лєм да свойо плоди.

