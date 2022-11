Керестурски школяре-столнотенисере найлєпши у округу

OДЖАК – Школяре Основней школи „Петро Кузмяк” з Руского Керестура, Иґор Фейди школяр VIIIa и Матей Макаї зоз VIIб класи освоєли перши места на школским октужним змаганю у столним тенису хторе отримане 25. октобра у Оджаку у конкуренциї пионирох.

Так у заходнобачким округу, Фейди бул перши у своєй конкуренциї и у поєдинєчней катеґориї, а тиж перше место освоєли и у дублу з Макайом, та ше у обидвох конкуренцийох пласовали на републичне змаганє котре будзе у Пожаревцу 12. децембра. Най здогаднєме исти резултат посцигли и прешлого року, а на змаганя их водзи наставнїк физичного воспитаня Славко Пап.

Окружне змаганє отримане под покровительством Министерства просвити, науки и технолоґийного розвою, Министерства младежи и спорту Републики Сербиї и Союзу за школски спорт Сербиї.

