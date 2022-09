Кнїжки „Руского слова” з попустом на Керестурским сайму

РУСКИ КЕРЕСТУР – Нєшка на 10. Керестурским сайму, хтори ше отримує у Майсторским доме, медзи викладачами, штанд зоз своїма виданями будзе мац и наша Новинско-видавательна установа „Руске слово”.

Шицки кнїжки годно купиц по наисце вигодних ценох, понеже за тоту манифестацию одобрени попуст од 30 одсто, а єдини винїмок з попусту то найновше нашо виданє – „Мацерова руска кухарка”.

Тоту кнїжку годно купиц за 1.500 динари, а треба повесц же тираж того виданя уж барз зменшани, тє. „Руска кухарка” уж попредана у вельким чишлє прикладнїкох.

Керестурски саям у Майсторским тє. у доме ремеселнїкох будзе отворени од 10 годзин до пополадньових годзинох и обчекує своїх нащивительох.

Саям орґанизую керестурски Здруженє ремеселнїкох и приватних поднїмательох и Здруженє женох „Байка”, а з потримовку Општини Кула и єй Туристичней орґанизациї.

