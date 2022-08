Манифестацию отворел предсидатель Општини Кула

РУСКИ КЕРЕСТУР – Туристично-привредно-културну манифестацию „Днї керестурскей паприґи” отворел предсидатель Општини Кула Дамян Милянич, а публику привитал и секретар Месней заєднїци Михайло Пашо.

Милянич у привитним слове повинчовал орґанизатором на витирвалосци у орґанизованю нє лєм того дня, алє и шицких дньох отримованя Паприґияди през дзешец роки. То єден красни ювилей и жадам же би ше манифестация ище роками отримовала. Шицким жадам приємне пребуванє у Руским Керестуре и же би шицки вєдно уживали у єдним таким збуваню – гварел присутним Милянич.

Пред отвераньом, а од вчасного дополадня, отримане змаганє у вареню айвару у рамикох каравану поз назву „Изађи ми на теглу” у хторей треце место завжали кухарки з Руского Керестура, друге место Здруженє женох „Рубац” зоз Кляїчева, а перше продукователє паприґи „Бркич и синове” зоз Крушчичу.

После урядового отвераня ушлїдзела културна програма. Тоту програму отворели члени наймладшей и младшей фолклорней ґрупи котри одшпивали по два шпиванки, а пририхтали их Андреа Штефанко и Кристиян Няради. После нїх наступела Дзивоцка шпивацка ґрупа и Женска шпивацка ґрупа зоз даскелїма шпиванками, котри за наступ порихтала фахова руководителька Еуфемия Планкош. После нїх на бини заграл Народни оркестер „Юлиян Рамач Чамо”, а програму водзел Емил Няради.

