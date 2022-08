Мото-стретнуце на керестурским базену

РУСКИ КЕРЕСТУР – У кампу на керестурским базену нєшка и наютре у чаше од 12 по 12 годзин будзе отримане Мото-стретнуце хторе першираз орґанизує нєдавно оформени домашнї Мото-клуб з меном „Екипа моторок” (Ekipa motorock).

По програми мото-стретнуца нєшка од 12 годзин обчекує ше приход байкерох, а пополадню шицких будзе забавяц аматерски рок бенд. После полудзенку байкере на 17 годзин отримаю дефиле на своїх превозкох по валалє, док на 18 годзин предвидзени байкерски бависка.

Вечарши годзини предвидзени за два концерти, та на 20 годзин будзе рок концерт з меном „Рок тирваня”, док час од 23 годзин резервовани за панк рок кед наступи бенд „Майкан”.

Камп ше закончує наютре, и будзе заварти на 12 годзин. Уход за шицких безплатни, а информациї мож достац и на телефон число 0659704224.

