РУСКИ КЕРЕСТУР – У Здравственей амбуланти у Руским Керестуре на соботу, 1. октобра, будзе орґанизоване даванє вакцинох процив Ковиду-19, продукователя компаниї Файзер.

Же би ше знало кельо єст заинтересованих, з амбуланти поволую жительох же би ше явели на число телефона 703-336, и приявели ше за приманє тей вакцини, у гоч хторей дози, од першей по штварту.

