На Мото-стретнуцу було коло 200 моторки

РУСКИ КЕРЕСТУР – У кампу на керестурским базену 13. и 14. авґуста отримане Мото-стретнуце хторе першираз орґанизовалa нєдавно оформена домашня „Екипа моторок” (Ekipa motorock), на хторим було коло 200 моторки а и вецей моторкашох, попри домашнїх, и з велїх блїзших и дальших местох з Войводини.

Пре диждж хтори падал дополадня приход моторкашох на керестурски базен дакус пожнєл, або бул онєможлївени тим з дальших местох, та бул вименєни и наявени програм Mото-стретнуца.

Моторкаше ше заш лєм у дефилеу повожели по керестурских улїцох, зашли до кафе-бару „Моторок”, єдного з орґанизаторох Янка Надя, алє нє були отримани байкерски бависка. Рок концерт и панк рок концерт отримани на бини на базену. Вельочислену публику котра пришла нє лєм з Керестура, алє и з околних местох, забавяли бенди „Рок тирваня” и „Майкан”.

По словох орґанизаторох, любели би кед би тото Мото-стретнуце постало традицийне.

(Опатрене 99 раз, нєшка 99)