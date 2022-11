На соботу буду Спортски бависка „Яша Баков”

РУСКИ КЕРЕСТУР – У Спортскей гали на соботу, 5. новембра у рамикох XXXI Спортски бависка „Яша Баков” будзе змаганє у малим фодбалу „3 на 3”.

Змагац ше буду вецей екипи, а стретнуца почню на 9 годзин.

