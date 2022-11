На соботу вистава дробних животиньох

КУЛА – По 48. раз у Кули ше отрима медзигородска вистава дробних животиньох. Пре вельке интересованє орґанизатор одлучел же вистава того року будзе отримана у гали Основней школи „Петефи бриґади” як би шицки котри любя дробни животинї могли уживац на векшим простору.

За нащивительох вистава будзе отворена на соботу, 5. новембра на 7 годзин и будзе тирвац до нєдзелї до 12 годзин. Вкупно приявене коло 200 викладачох, а титули найлєпших у своєй раси однєше 50 од 400 приявени експонати.

Берза животиньох будзе отримана на нєдзєлю.

По першираз того року нащивительох обчекую и штанди здруженя женох зоз териториї општини Кула зоз своїма продуктами.

Орґанизаторе манифестациї Општина Кула и Туристична орґанизация општини Кула, а на тоту виставу уход безплатни.

