На вельке Марийово швето значни духовни збуваня

РУСКИ КЕРЕСТУР – На швето Успеня Пресвятей Богородици вельке число вирних пришло до Водици на архиєрейску Службу Божу 15. авґуста.

Службу предводзел кир Георгий Джуджар, а сослужели о. Янко Колошняї зоз Канади, парох керестурски о. Владислав Варґа, парох коцурски о. Владислав Рац, неоєрей о. Славко Чизмар, споведали о. Платон Салак ЧСВВ, о. Михайло Шанта и о. Владимир Медєши.

Служба була окремна пре два подїї. Того дня у Водици свою першу Службу Божу служел о. Славко Чизмар, родом з Руского Керестура, а на служби у Паризу. Попри тим, шестри Служебнїци СНМД означели свойо ювилеї: 130 роки од снованя свойого чину односно заєднїци и 75 роки од снованя провинциї св. Осифа у Сербиї.

На тот дзень 25-рочнїцу Богу пошвеценого живота означели и провинцийна настоятелька ш. Мартина Кмита, ґенерална настоятелька у Риме ш. Миколая Степас (котра нє присустовала збуваню), як и шестра Йосафата Марунчак, ш. Христофора Станько и ш. Гавриїла Попович. Окреме значни ювилей означела шестра Вероника Гралюк, 65-рочнїцу Богу пошвеценого живота.

Владика пречитал Апостолски благослов котри папа Франциск додзелєл шестром Служебнїцом з нагоди їх мисийного дїлованя на тих просторох и придал им го урамени.

После Служби Божей о. Славко Чизмар подзелєл свой неоєрейски благослов шицким вирним и обращики як памятку на тото збуванє. Шестри Служебнїци тиж подзелєли обращики з нагоди ювилейох. Вирни ше после подружели коло заєднїцкого стола.

