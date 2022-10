БЕОҐРАД – Националне стретнуце волонтерох и занятих у Каритасу отримане 15. октобра у парохиї Вознесеня Блаженей Дїви Мариї, под мотом „Модлї и роб”. На стретнуцу участвовали волонтере зоз шицких владичествох Сербиї, уключуюци и нашу Епархию Св. Миколая Руски Керестур.

Зоз наших парохийох на тим стретнуцу були трицец волонтере, священїкове и шестри СНМД зоз Руского Керестура, Коцура, Шиду, Нового Саду, Вершцу и Беоґраду, вєдно зо керестурским парохом и директором епархийного Каритасу о. Владиславом Варґом.

У рамикох стретнуца у катедрали Вознесеня Блаженей Дїви Мариї беоґрадски надвладика и метрополит, предсидатель Каритасу Сербиї Станислав Хочевар предводзел Службу Божу. После Служби були орґанизовани преподаваня на задату тему, робота по ґрупох на котрих ше тема розпатрала, а потим шицки учашнїки мали орґаниїовани полудзенок. После полудзенку окончене оценьованє стретнуца, благослов и законченє стретнуца. Домашнї стретнуца було Беоґрадске надвладичество.

(Опатрене 34 раз, нєшка 34)