Наютре Кирбай у Кули

КУЛА – Вирни парохиї св. Йосафата наютре преславя Кирбай зоз архиєрейску Службу Божу на 10 годзин зоз мированьом и, кед хвиля допущи, зоз обходом коло церкви.

На архиєрейску Службу Божу, окрем владики кир Георгия Джуджара, поволани велї госци, а зоз Словацкей приду протоигумен Володимир Седлачек и о. Антоний Турчаник.

И вирни з других парохийох поволани присц на архиєрейску Службу Божу и вєдно зоз вирнима у Кули торжествено означиц Кирбай, виявел за Рутенпрес о. Платон Салаґ, ЧСВВ.

