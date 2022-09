Нєшка фахови сход о „Хаснованю ИКТ алатох”

РУСКИ КЕРЕСТУР – Основна и штредня школа зоз домом школярох Петро Кузмяк нєшка будзе домашня фаховому сходу на тему Информацийно-комуникацийни технолоґийни (ИКТ) алати у основних школох у Войводини.

Орґанизатор сходу Педаґоґийни завод Войводини и Национални совит рускей националней меншини, а фахови сход акредитовани за просвитних роботнїкох.

Сход привитаю представителє орґанизаторох, а викладаня буду мац др Силвия Илич и проф др Михайло Фейса. О прикладох добрей пракси викладац буду Наталия Будински, Люпка Малацко и Тереза Катона, та Здравка Майкич и Ясминка Олич Илчешин.

