КУЛА – Осма манифестация „Днї бундави” будзе нєшка у Кули.

Акцент на манифестациї ше дава дзецом, предшколского и школского возросту, а дзекуюци волонтером того року буду рижни роботнї, як цо рисованє, будзе ше правиц мали бундави зоз рижних материялох и буду орґанизовани рижни бависка.

Орґанизаторе манифестациї Локална акциона ґрупа „Шерцо Бачки”, Туристична организация општини Кула, Општина Кула и Здруженє Еко Кула.

(Опатрене 6 раз, нєшка 6)