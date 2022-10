НОВИ САД – Промоция новей кнїжки Михала Рамача: „ДРУГЕ ПОБРЕЖЄ – Родолюбиви и вибеженски писнї” (ДРУГА ОБАЛА – Родољубиве и избегличке песме) будзе на штварток, 13. oктобра на 19 годзин на ладї Цепелин, на Дунаю у Новим Садзе.

О кнїжки буду бешедовац: писатель Влада Копицл, шветови путнїк и драгописатель проф. др Кристиян Екер, видаватель Драган Стойкович, домашнї новосадского литературного фестивала Дьордє Рандель и автор Михал Рамач.

(Опатрене 45 раз, нєшка 45)