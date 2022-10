Нови руски кнїжки представени на Сайме у Беоґрадзе

БЕОҐРАД – Руски институциї хтори у своєй дїялносци маю видавательство – НВУ „Руске слово” и Завод за културу войводянских Руснацох, вчера, 26. октобра свойо кнїжки представели на 65. Медзинародним сайме кнїжкох у Беоґрадзе. Учашнїкох и публику на промоциї привитали директор Заводу Саша Сабадош и директор НВУ „Руске слово” др Борис Варґа, визначуюци стратеґийне партнерство двох институцийох на проєктох у видавательстве по руски.

На промоциї хтора отримана на штанду Покраїнского секретарияту за културу, явне информованє и одношеня з вирскима заєднїцами, Завод представел свойо актуални виданя, хтори потераз нє промововани у Беоґрадзе, а НВУ „Руске слово” свою тогорочну продукцию, окреме кнїжки хтори праве вишли з друку. Насампредз то кнїжка приповедкох и есейох Михала Рамача „У нас на салашу бул ґенерал”, роман „Монах и я”, першу кнїжку Любици Кнежевич, як и кнїжку приповедкох за дзеци „Божа катичка” Оксани Мудри Недич. У интересантней розгварки хтору водзел одвичательни редактор Видавательней дїялносци НВУ „Руске слово” Микола Шанта авторе Михал Рамач, односно Любица Кнежевич, бешедовали о своїх кнїжкох, инспирацийох и мотивох же би писали, а о кнїжки „Божа катичка” место авторки хтора нє могла присуствовац бешедовала рецензентка Ирина Гарди Ковачевич хтора окреме похвалєла опредзелєнє НВУ „Руске слово” же би ше остатнїх рокох фокусовала на литературу и виданя за наймладших.

Одвичательни редактор „Шветлосци” Микола М. Цап представел репринт виданє першого числа публиковане з нагоди 70-рочнїци того часопису, а єдна з авторкох „Рускей кухарки” Блажена Хома Цветкович бешедовала о тей розкошней кнїжки хтора ше указала як єдно з найпредаванших виданьох „Руского слова”. Було слова и о двох виданьох МАК-у – „Мили Маку” Емилиї Чижмар и збирки „Ґенерация З@” хтори обявени з нагоди 50-рочнїци нашого младежского часопису

Директор Завода за културу войводянских Руснацох саша Сабадош представел моноґрафию „Руски Керестур – Живот и обичаї Руснацох у обєктиве фотоґрафох Будински” др Миряни Дєкич, и визначел же проєкт диґитализованя фото-плочох виробених у студию познатей керестурскей сликерскей фамелиї предлужени, та найскорей ушлїдзи и други том Моноґрафиї. О кнїжки „Правопис руского язика з правописним словнїком” проф. др Михайла Фейси и мр Гелени Медєши бешедовала єй коавторка, хтора потолковала як ше одвивал процес роботи на тим значним виданю, по хторих критериюмох ше водзел авторски тим и хтори арґументи хасновани у формованю нових нормох.

О публикациї „Зборнїк роботох зоз Пиятей рускей науковей конференциї за студентох, младих науковцох и фаховцох” чийо совидавателє Завод за културу войводянских Руснацох, НВУ „Руске слово”, Оддзелєнє за русинистику Филозофского факултету и нєформалне здруженє Виглєдовацки круг вєдно бешедовали директор Заводу Саша Сабадош и директор НВУ „Руске слово” др Борис Варґа, хтори обидвоме свойочасово були медзи порушовачами Конференциї за младих. За 2023. рок наявена шлїдуюца, Шеста руска наукова конференциїя за студентох, младих науковцох и фаховцох, цо значи же и шлїдуюца ґенерация наших академцох достанє нагоду ступиц до швета науково-виглєдовацкей роботи.

