Общому шпиталю Вербас додзелєни средства за нову опрему

ВЕРБАС – Покраїнска влада, на схадзки отриманей того тижня, принєсла одлуку же би ше видвоєло вкупно 44,4 милиони динари за набавку медицинскей опреми за общи шпиталї у Вербаше, Вершцу и Сенти, як и за Институт за онколоґию у Сримскей Каменїци, пренєсол општински сайт.

Общому шпиталю у Вербаше унапрямене 23,4 милиони динари за набавку нового мобилного радиоґрафско-флуороскопского апарату зоз Це-луком. Тот апарат ше хаснує при ортопедских, уролоґийних, общих хирурґийних и ґинеколоґийних операцийох. З набавку того апарату будзе оможлївене же би ше окончовало и ендоваскуларни, як и нови минимално инвазивни хирурґийни процедури. Окрем того, будзе обезпечена и лєпша радиолоґийна защита медицинских роботнїкох и пациєнтох, сообщене по законченю схадзки.

Институту за онколоґию Войводини у Сримскей Каменїци унапрямене 6,5 милиони динари за нову сучасну систему за звучну и шветлосну сиґнализацию на Хирурґийним оддзелєню.

