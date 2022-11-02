Одредзени рядошлїд представяня лїстинох у предвиберанковей програми РТВ

НОВИ САД – Вчера у Медия центру Радио-телевизиї Войводини отримани жреб за рядошлїд представяня лїстинох за вибор националних совитох националних меншинох у предвиберанковей програми РТВ-а.
На жребу участовали кандидати за пейц национални совити – бунєвацки, румунски, руски, словацки и українски. Лїстини за други национални совити, зоз по єдну лїстину и зоз електорску систему, нє уходзели до жребу.
Лїстини за вибор националного совиту рускей националней меншини буду ше представяц по шлїдуюцим рядошлїду:
- РУСИНСКА БУДУЋНОСТ
- ВЄДНО ЗА ВОЙВОДИНУ – ОЛЕНА ПАПУҐА
- ЗА РУСНАЦОХ – ЖЕЛЬКО КОВАЧ
- РУСКА МАТКА ЗА РУСНАЦОХ
- РУСНАЦИ ВЄДНО
Лїстини за вибор националного совиту бунєвацкей националней меншини буду представени по шлїдуюцим рядошлїду:
- БУЊЕВЦИ ЗА СУБОТИЦУ И СВОЈА ПРАВА – ЗАЈЕДНО! ТАМАРА БАБИЋ
- БУЊЕВЦИ СОМБОР – СВИ У ЈЕДНОМ КОЛУ
- СЛОЖНО ЗА БУЊЕВЦЕ – ДР СУЗАНА КУЈУНЏИЋ ОСТОЈИЋ
Лїстини за вибор националного совиту румунскей националней меншини буду представени по шлїдуюцим рядошлїду:
- РУМУНСКА ПАРТИЈА-РУМУНИ ЗА РУМУНЕ
- РУМУНИ ЗАЈЕДНО – ЗА СИГУРНУ БУДУЋНОСТ!
Лїстини за вибор националного совиту словацкей националней меншини буду представени по шлїдуюцим рядошлїду:
- И НАСЛЕЂЕ И БУДУЋНОСТ – СЛОВАЦИ!
- СЛОВАЦИ ЗАЈЕДНО!
- МАТИЦА СЛОВАЧКА У СРБИЈИ
Лїстини за вироб националного совиту українскей националней меншини буду представени по шлїдуюцим шоре:
- КОЛОМЕЈКА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
- ГРУПА БИРАЧА „СЕЊУК” – ФИЛИП ПРОНЕК