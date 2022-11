Одредзени рядошлїд представяня лїстинох у предвиберанковей програми РТВ

НОВИ САД – Вчера у Медия центру Радио-телевизиї Войводини отримани жреб за рядошлїд представяня лїстинох за вибор националних совитох националних меншинох у предвиберанковей програми РТВ-а.

На жребу участовали кандидати за пейц национални совити – бунєвацки, румунски, руски, словацки и українски. Лїстини за други национални совити, зоз по єдну лїстину и зоз електорску систему, нє уходзели до жребу.

Лїстини за вибор националного совиту рускей националней меншини буду ше представяц по шлїдуюцим рядошлїду:

РУСИНСКА БУДУЋНОСТ ВЄДНО ЗА ВОЙВОДИНУ – ОЛЕНА ПАПУҐА ЗА РУСНАЦОХ – ЖЕЛЬКО КОВАЧ РУСКА МАТКА ЗА РУСНАЦОХ РУСНАЦИ ВЄДНО

Лїстини за вибор националного совиту бунєвацкей националней меншини буду представени по шлїдуюцим рядошлїду:

БУЊЕВЦИ ЗА СУБОТИЦУ И СВОЈА ПРАВА – ЗАЈЕДНО! ТАМАРА БАБИЋ БУЊЕВЦИ СОМБОР – СВИ У ЈЕДНОМ КОЛУ СЛОЖНО ЗА БУЊЕВЦЕ – ДР СУЗАНА КУЈУНЏИЋ ОСТОЈИЋ

Лїстини за вибор националного совиту румунскей националней меншини буду представени по шлїдуюцим рядошлїду:

РУМУНСКА ПАРТИЈА-РУМУНИ ЗА РУМУНЕ РУМУНИ ЗАЈЕДНО – ЗА СИГУРНУ БУДУЋНОСТ!

Лїстини за вибор националного совиту словацкей националней меншини буду представени по шлїдуюцим рядошлїду:

И НАСЛЕЂЕ И БУДУЋНОСТ – СЛОВАЦИ! СЛОВАЦИ ЗАЈЕДНО! МАТИЦА СЛОВАЧКА У СРБИЈИ

Лїстини за вироб националного совиту українскей националней меншини буду представени по шлїдуюцим шоре:

КОЛОМЕЈКА СРЕМСКА МИТРОВИЦА ГРУПА БИРАЧА „СЕЊУК” – ФИЛИП ПРОНЕК

