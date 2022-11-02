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Одредзени рядошлїд представяня лїстинох у предвиберанковей програми РТВ

автор ртв 2. новембер 2022

НОВИ САД – Вчера у Медия центру Радио-телевизиї Войводини отримани жреб за рядошлїд представяня лїстинох за вибор националних совитох националних меншинох у предвиберанковей програми РТВ-а.

На жребу участовали кандидати за пейц национални совити – бунєвацки, румунски, руски, словацки и українски. Лїстини за други национални совити, зоз по єдну лїстину и зоз електорску систему, нє уходзели до жребу.

Лїстини за вибор националного совиту рускей националней меншини буду ше представяц по шлїдуюцим рядошлїду:

  1. РУСИНСКА БУДУЋНОСТ
  2. ВЄДНО ЗА ВОЙВОДИНУ – ОЛЕНА ПАПУҐА
  3. ЗА РУСНАЦОХ – ЖЕЛЬКО КОВАЧ
  4. РУСКА МАТКА ЗА РУСНАЦОХ
  5. РУСНАЦИ ВЄДНО

Лїстини за вибор националного совиту бунєвацкей националней меншини буду представени по шлїдуюцим рядошлїду:

  1. БУЊЕВЦИ ЗА СУБОТИЦУ И СВОЈА ПРАВА – ЗАЈЕДНО! ТАМАРА БАБИЋ
  2. БУЊЕВЦИ СОМБОР – СВИ У ЈЕДНОМ КОЛУ
  3. СЛОЖНО ЗА БУЊЕВЦЕ – ДР СУЗАНА КУЈУНЏИЋ ОСТОЈИЋ

Лїстини за вибор националного совиту румунскей националней меншини буду представени по шлїдуюцим рядошлїду:

  1. РУМУНСКА ПАРТИЈА-РУМУНИ ЗА РУМУНЕ
  2. РУМУНИ ЗАЈЕДНО – ЗА СИГУРНУ БУДУЋНОСТ!

Лїстини за вибор националного совиту словацкей националней меншини буду представени по шлїдуюцим рядошлїду:

  1. И НАСЛЕЂЕ И БУДУЋНОСТ – СЛОВАЦИ!
  2. СЛОВАЦИ ЗАЈЕДНО!
  3. МАТИЦА СЛОВАЧКА У СРБИЈИ

Лїстини за вироб националного совиту українскей националней меншини буду представени по шлїдуюцим шоре:

  1. КОЛОМЕЈКА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
  2. ГРУПА БИРАЧА „СЕЊУК” – ФИЛИП ПРОНЕК
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