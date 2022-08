ШИД – Вчера у Червеним крижу отримана порядна акция добродзечного даваня креви на хтору ше одволал 51 даватель, 46 дали крев, з хторих шейсц жени, а шесцеро першираз дали крев.

Акцию орґанизовали Червени криж Шид и Завод за трансфузию креви Войводини з Нового Саду, а шлїдуюца позарядова акция у Шидзе будзе отримана 12. септембра.

