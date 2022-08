ДЮРДЬОВ – У орґанизациї Заводу за трансфузию креви Войводини зоз Нового Саду и Червеного крижу Жабель вчера, 23. авґуста, у просторийох Месней заєднїци Дюрдьов, од 8 по 10,30 годзин отримана акция добродзечного даваня креви.

На акцию ше одволали 30 давателє, а крев после препатрунка дохтора дали шицки. З тей нагоди запровадзени шицки гиґиєнско-санитарни мири.

Орґанизаторе подзековали шицким котри ше одволали на акцию.

