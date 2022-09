Отримана Ловарска ґулашияда

ДЮРДЬОВ – На Спортским полиґону у Дюрдьове всоботу, 3. септембра, отримана ище єдна по шоре Ловарска ґулашияда у орґанизациї Ловарского здруженя „Дюрдьов”.

На тей манифестациї учасц вжали трицец шейсц екипи зоз рижних местох, а варенє паприґашу тирвало од 15 по 18 годзин. Орґанизаторе и того року шицким екипом обезпечели по три кили меса з дзивини.

Жири треце место на тогорочней ловарскей ґулашияди додзелєл екипи ,,Папучари и кломпаши”. Друге место завжала екипа „Ритски люто”, а екипа котра уварела найсмачнєйши ґулаш и завжала перше место то екипа „Ципеличи”. Шицки наградзени екипи достали медалї и погари.

Тогорочну манифестацию потримали Месна заєднїца Дюрдьов, Туристична орґанизация Општини Жабель и Предавальня „Персу”.

