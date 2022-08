Отримана реґата на Старей Тиси

ЧУРОҐ – Традицийна Чурожска реґата отримана внєдзелю, 14. авґуста, на Старей Тиси, на хторей учасц вжали вецей од сто учашнїки, у коло двацец чамцох. Подїя почала и закончела ше на побрежю Старей Тиси, у рамикох Парка природи Стара Тиса, у орґанизациї Спортского союзу општини Жабель и Туристичней орґанизациї општини Жабель, а под покровительством локалней самоуправи.

Член Општинскей ради за спорт и туризем, и єден од длугорочних орґанизаторох реґати, Зоран Шолая, гварел же єден од главних цильох того збуваня друженє и здобуванє нових приятельствох.

Веслало ше од Чуроґу до Бачкого Ґрадишта, а по врацаню, у остатнїх сто метерох, символично се учашнїки змагали. На концу, як и каждого року, бул орґанизовани полудзенок и друженє.

