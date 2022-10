Отримане „Емованє и Макованє” у РКЦ

НОВИ САД – Стреду 12. октобра, у Руским културним центру отримане „Емованє и Макованє” – промоция кнїжки Емилиї Чизмар „Мили МАК-у: Best off” и приказани документарни филм „МАК-ово 50 роки”.

Кнїжка Емилиї Чизмар „Мили МАК-у: Best off”, и попри тим же вишла влєце як 22. кнїжка у едициї МАКoff, до тераз нє представена читачом. На промоциї о кнїжки бешедовала авторка, а вона и тиж и читала вибрани писнї зоз кнїжки.

Рецензентка Александра Бучко наглашела же поезия Чижмаровей то твитер литература и же ше писац зжато и кратко учи, а Чижмаровей то идзе барз лєгко, бо є талантована. Модераторка була Мая Зазуляк Гарди.

Приказани и документарни филм з нагоди пол вика младежского часопису „МАК-ово 50 роки”, а присутни ше могли засмачиц зоз капущанїками.

„Емованє и Макованє” орґанизовал Мултимедиялни часопис за младих МАК, у сотруднїцтве зоз Руским културним центром.

