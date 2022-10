Означени Шветови дзень туризма у општини Жабель

ЧУРОҐ – Туристична орґанизация општини Жабель означела 43. по шоре Шветови дзень туризма.

З тей нагоди, орґанизовани обиход Чуроґу за школярох Штреднєй школи ,,22. октобер” зоз Жаблю, хтори уписани на туристични напрям. Вони мали нагоду видзиц велї значни места у тим войводянским валалу, як цо то Родьов витерняк и Парк природи ,,Стара Тиса”. Тиж так, нащивели и Храм Вознесеня Господнього и Музей жертвох рациї, дзе мали преподаванє о историї того места. У Туристично-информативним центру ТО општини Жабель дознали вецей о туристичним понуканю и потенциялу општини.

