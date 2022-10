Ознова Водова Фест у Руским Керестуре

РУСКИ КЕРЕСТУР – До Руского Керестура, после скоро децениї павзи, враца ше алтернативна и андрерґраунд музична сцена. Водова Фест ше враца на вельки дзвери на керестурску сцену 22. октобра, кед будзе отримани єднодньови концерт у Спортскей гали.

Програма будзе збогацена зоз популарнима бендами, музичарами и ди-джеями, а главна гвизда на бини будзе панк-фолк бенд и балканска сензация Бркови зоз Горватскей хтори маю добру енерґию и атмосферу, а концерти им вше розпредати.

После горватского бенду, нє менєй важнєйши на Водовей, наступи новосадски бенд Атеист Реп, хтори нєдавно преславел 30 роки свойого иснованя и то ище єдна з причинох прецо би нє требало препущиц тогорочни фестивал.

Попри тих главних бендох, бину зоз нїма буду дзелїц и aнтиґлобални eтно-панк бенд зоз Зомбора, Нєозбильни песимисти, музичаре хтори свойо цми теми зоз наших животох пакую до веселих мелодийох, цо права дескрипция їх назви бенда.

Тиж так, нє мож нє спомнуц же ше на фестивалскей бини после даскельох рокох публики представя и Крейзи Казнс, домашнї керестурски панк-бенд, хтори здогаднє домашнїх, а упозна госцох зоз свою музичну творчосцу.

Тогорочни фестивал отвори млади и талантовани музични дуо – Тина и Даре зоз Руского Керестура и направя увертиру за фестивал хтори длуго роки бул єден з найпопуларнєйших у держави, а отримує ше у тим малим валалє. Дроп Сенсей того року будзе мац нагоду як єдини ди-джей сет, заврец фестивал и зацикавиц госцох и нащивительох же би пришли и нарок.

Уходнїци мож купиц у Новим Садзе у Ґиґстикс мрежи. Од того тижня цена реґуларней уходнїци виноши 1.199 динари, а вип-уходнїци коштаю 2.499 динари.

