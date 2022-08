Пактовци орґанизовали промоцию филмох

РУСКИ КЕРЕСТУР – У просторийох младежского здруженя Пакт Рутенорум прешлей соботи, 13. авґуста, отримана промоция трох документарних филмох з едициї „Наша розлика – наша сила” а у рамикох проєкту Караван шлєбодней зони – юниор, хтори потримує Фонд Б92.

На проєкциї були представени три филми медзи хторима и авторки Марини Тодич з Коцура єдней зоз 10 учашнїкох Школи документарного анґажованого филму.

Єй филм, як и ище седем резултат тей Школи, а Пакт приказал три филми꞉ Маринов з меном „На наш способ” хторому тема мишани малженства, филм „Под грушку грушка” Небойши Ресановича и „Пред хаснованьом” Лени Трифунович.

