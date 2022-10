Пилот построєнє за воду дочасово заварте

РУСКИ КЕРЕСТУР – Пилот построєнє за пречисцованє води котре поставене у будинку ЯКП „Руском”, дочасово заварте, пре технїчни проблеми и обачени нєдостатки у квалитету води.

Як за Рутенпрес потвердзела директорка Рускому Биляна Ковачевич, Руском реаґовал на першу заувагу гражданох, та пилот построєнє заварте такой пондзелок. Потим обачени нєдостатки приявени фирма котра ше стара о квалитету води и о отримованю пилот построєня, а найвироятнєйше же уж нєшка придзе фахова особа, технолоґ за воду, и же кажда нєисправносц будзе одклонєна у найкратшим чаше.

Обчекує ше же гражданом Руского Керестура исправна пияца вода на пилот построєню будзе доступна того тижня.

