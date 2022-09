Предсидатель Покраїнскей влади обишол роботи на Дому за душевно хори особи

ЧУРОҐ – Предсидатель Покраїнскей влади Иґор Мирович нащивел Дом за душевно хори особи Чуроґ, дзе го привитали предсидатель Општини Жабель Урош Раданович и директор установи Мирослав Кресич. Установу нащивел и директор Управи за капитални укладаня Автономней покраїни Войводини Милош Малетич.

Шицки вєдно обишли роботи на вибудови нових обєктох у рамикох Дома и на реконструкциї постояцих обєктох. То єдна од найвекших инвестицийох у системи социялней защити, вредна вецей од 920 милиони динари.

Предсидатель Покраїнскей влади виявел же зоз реализацию того проєкту будзе звекшани капацитет установи и функционалносц обєктох, як и квалитет медицинских услугох.

Як наявене, роботи би требали будз закончени у априлу 2024. року.

