Преглашена лїстина „Руснаци вєдно”

БЕОҐРАД – Републична виберанкова комисия вчера, 12. септембра, преглашела першу лїстину за виберанки за членох Националного совиту рускей националней меншини, хтори буду отримани 13. новембра.

На виберанковей лїстини „Руснаци вєдно”, хтору поднєсла Ґрупа виберачох „Руснаци вєдно”, єст 19 кандидатох: Йоаким Рац з Руского Керестура, Микола Кухар з Дюрдьова, Биляна Ковачевич з Руского Керестура, Нада Хромиш Аничич зоз Шиду, Микола Папуґа з Вербасу, Мелания Мали з Коцура, Сашо Палєнкаш, Михайло Пашо, Мария Колошняї з Руского Керестура, Славиша Сабадош з Нового Саду, Силвия Малацко, Владимир Олеяр з Руского Керестура, Мария Станкович з Нового Саду, Владимир Надь з Руского Керестура, Амалия Ковач з Кули, Владимир Варґа, Олена Дороґхази, Славко Бучко и Андрея Штефанко з Руского Керестура.

(Опатрене 201 раз, нєшка 201)