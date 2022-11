Приповедки о Керестуре, з другого угла

НОВИ САД – Тих дньох зоз друку вишла кнїжка Ксениї Варґа Керестурски калеидоскоп.

Звичайно кед читаме прозу о Руским Керестуре, читаме о подїйох, емоцийох и судьбох його жительох, хтори ту народзени, ту жию або жили. Ксения Варґа, нам у своїх приповедкох хтори змесцела до кнїжки Керестурски калеидоскоп понука иншаку перспективу розуменя Керестура и Керестурцох. Вона написала кнїжку о особох цо их животни судьби нанєсли до того нашого валалу, чи як економских миґрантох, чи войнових, чи єдноставно случайних. Тоти особи цо пришли до Керестура охабели свой шлїд на хтори нас авторка здогадує.

Рецензентка кнїжки Агнета Папгаргаї обачує же уключованє тих нових приселєнцох до нового штредку ноши чежину траценя дома и цалком иншакого живота од того яки ше одвива у єдним мирним штредку як цо то Керестур. Авторка ма щири порозуменя за їх судьби и сочувствує з нїма у їх нєприлагодзованю, або прилагодзованю на обставини у хторих ше нашли. Же Варґова ма окремну прихильносц ґу младим и їх одрастаню розумлїве, бо була професор велїм ґенерацийом у керестурскей школи. То доказує єй потерашнї литературни опус, хтори облапя праве тоти теми, окреме у першим циклусу. У другим циклусу ше нашли приповедки у хторих судьби людзох хтори пришли з рижних крайох. Як каменчки у меселатову ту ше складаю судьби Єврейох, Албанцох, Сербох, Українцох, людзох з Босни, Ромох, Росиянох, Малих Исусових шестрох…

Ксению Варґову углавним знаме як писательку о дзецох и за дзеци, та викрок ґу литератури за старших поздравяме.

Ксения Варґа народзена 1950. року у Руским Керестуре. Ґимназию закончела у Вербаше. Дипломовала у Новим Садзе на Филозофским факултету, на ґрупи русийски язик и литература (1974). Як наставнїк руского и русийского язика робела у оддзелєньох основней школи и у оддзелєньох ґимназиї Петро Кузмяк у Руским Керестуре по 2011. рок. Од 1977. року участвовала у реализованю учебнїкох за язик и литературу, а за педаґоґийну роботу у обласци руского язика и литератури достала награду Гавриїла Надя (2007).

По тераз обявйовала твори за дзеци и у НВУ Руске слово єй обявена кнїжка за дзеци Облак до швета (2011).

