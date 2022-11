Ровноправно процив Крущичаньох и Коцурцох

РУСКИ КЕРЕСТУР – Наймладши Русиново фодбалере того викенду у Спортскей гали одбавели шейсц стретнуца процив своїх парянкох зоз Крущичу и Коцура, у хторих зазначели три побиди и три пораженя.

Першого дня, пияток 11. новембра, бавело ше два раз по 25 минути, кед Русиновци єдно приятельске стретнуце победзели, док у другим були поражени од Крущичу. Шлїдуюцого дня було отримане 9. коло у рамикох їх Розвойней лиґи, дзе ше бавело два раз по 15 минути, а своїх парнякох зоз Коцура Русин два раз победзел, а у двох стретнуцох прецерпел пораженє. На обидвох фодбаслких стретнуц з дзецми бул тренер Зденко Шомодї.

Першого дня, дзеци 3. класи основней школи победзели Младосц зоз Крущичу з резултатом 10:0, а ґоли за свой тим дали – Тони Надь аж 5 ґоли, Иван Надь дал 3, а Йован Бошкович и Давид Гарди дали по єден ґол.

После нїх на паркету вєдно наступели и фодбалере 4. и 5. класа, а хтори нажаль од сушедней екипи з Крущичу страцели зоз 5:1.

Шлїдуюцого дня, всоботу у 9. колу Розвойней лиґи наступели перше наймладши когуцики 1.и 2. класи основней школи и победзели Искру зоз 3:2, а ґоли дали двоме бавяче – Лука Зелич и Лука Тасич.

Того дня бавела и 3. класа хтора, за розлику од пияткового стретнуца у хторим победзела Крущичаньох, од Коцурцох зґубела зоз 3:2. Ґоли дали Йован Бошкович и Иван Надь.

Екипа Русину 4. класи победзела Искру зоз 7:2, а на тим стретнуцу найвецей, аж 4 ґоли, дал Марко Илич, док єднак успишни з трома датима ґолами бул Андрей Виславски.

За конєц, бавели найстарши фодбалере 5. класи, хтори зґубели од Коцура зоз 3:0 гоч бавели лєпше як дзень пред тим процив Крущучу.

