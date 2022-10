„Слункова єшень живота” – октобер мешац старих

КУЛА – Медзинародни дзень старших особох ше традицийно означує у Дому зa старих и пензионерох у Кули у рамикох манифестациї „Слункова єшень живота”, та так и того року орґанизоване друженє зоз танцом, поезию, писню и ошмихом.

У складзе зоз епидемийну ситуацию у обєкту у Кули отримана програма хтору порихтали хаснователє тей институциї.

Як цали мешац октобер пошвецени стараню о старших людзох, та так отримани роботнї и у просторийох у Руским Керестуре з нагоди Медзинародного дня старших особох.

Хаснователє Керестурского Дома за старих и пензионерох у єдней красней и правей єшеньскей атмосфери, зоз ошмихом и поезию дали свойо доприношенє тей манифестациї.

„Слункова єшень живота” то проєкт хтори „Нашо место” орґанизує зоз суфинансованих средствох зоз буджету општини Кула, а у цилю витворйованя и унапредзованя явного интересу у обласци явного информованя у 2022. року.

(Опатрене 30 раз, нєшка 30)