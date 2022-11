Спортска лакотка за конєц рока

КАТАР – Шветова смотра фодбалских репрезентацийох почала внєдзелю 20. новембра и будзе тирвац по 18. децембер кед будзе одбавене финалне стретнуце найуспишнєйших екипох. То 22. Шветове першенство, а першираз же ше тота велька спортска манифестация отримує у єдней арабскей держави, на Блїзким востоку.

Формат Першенства исти як и по тераз. Участвую 32 державни фодбалски селекциї, розумлїве.

Першенство ше отримує у нєзвичайней часци рока, аокрем того будзе запаметане як найдрагше Першенство хторе по тераз отримане. Податки хтори урядово обявени указую же за тотуу манифестацию потрошене 220 милиярди долари. Алє у явносци присутне и думанє же уложене вельо вецей пенєжи – 300 милиярди долари. Будзе кратше тирвац – 29 днї, а финалне стретнуце будзе отримане, як уж спомнуте 18. децембра, истого дня кед Катар будзе преславйовац Дзень державносци.

По одбавених квалификацийних стретнуцох, пласман на закончуюцу часц Першенства виборели: 13 репрезентациї (од 55) зоз Европи, Южней Америки 5 (од 10), Сиверней Америки и Карибох 4 (од 35) Азиї 6 (од 46), Африки 5 (од 54) и Океаниї 1 (од 11).

Будзе ше бавиц на осем стадионох, а перши пейц були обявени ище у марцу 2010. року. Стадиони буду мац „кулинґ технолоґию” хтора спущи температуру воздуху на 20 ступнї Целзиюсово.

Найвекши стадион „Лусаил Айконик” ше находзи и городу Лусаил, а капацитет му 80 000 патраче. У городу Доха будзе ше бавиц на двох стадионох капацитету по 40 000, у Ел Хауру капацитет стадиону 60 000 патраче. Анґажовани и стадиони у Ел Вакри капацитету 40 000 и три стадиони у Ел Раяну капацитету од 40 000 до 45 000 патраче.

Наша репрезентация на тим першенстве бави у ґрупи „Ґ” хтора можебуц и найчежша. З нами у ґрупи репрезентациї Бразила, Швайцарскей и Камеруна.

О Бразилцох нє треба вельо приповедац, вецей раз були шампионє шветових першенствох. Най нє споминаме способ и бависко фодбалерох тей селекциї. Швайцарска за нас вше була опасни процивнїк и мала квалитет бавячох хтори нас якошик вше нєсподзивали. Бавя як цо роби швайцарска годзинка. Камерунци вше були моцни, а сам податок же велї европски клуби свойо шорики у клубских змаганьох змоцньовали з африцкима фодбалерами. А, руку на шерцо, єст их и у наших клубох.

Яки резултат будзе увидзиме о даскельо днї. За тераз мож повесц же будзе чежко. Алє кед ше здогаднєме побиди у квалификацийним стретнуцу процив екипи Портуґалиї, зоз Роналдом на чолє, шицко можлїве.

