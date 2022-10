Штранґарови медаля и на Купу приятельства

НОВИ САД – На 12. Купу приятельства у каратеу котри бул отримани прешлого викенду участвовали и спортисти зоз КК Гайдук, а медзи нїма у юниорскей екипи и Ґлориян Штранґар зоз Руского Керестура котри зоз своїма парняками принєсол златну медалю.

Карартисти Гайдука на тот завод освоєли аж 13 медалї, медзи котрима 10 златни и три стриберни, дзекуюци чому їх клуб у ґенералним пласману завжал друге место.

Штранґар наступел зоз уж убавену екипу юниорох Растком Мияновичом, Михайлом и Милошом Крнайцом, и на тот завод ше виборели за злато. Попри тим, у катеґориї юниорох до 68 килоґрами, Ґлориян Штранґар тиж освоєл перше место.

Надалєй цо ше дотика екипних пласманох, пионире у составе Воїн Милетич, Милян Мрдак, Марко Дїсалов и Серґей Баран, освоєли злато. Стрибло освоєла екипа кадетох – Милош Крнаяц, Растко Миянович и Божидар Мрдак.

Гайдуковци призначели и красни поєдинєчни резултати, попри Штранґара, освоєли ище седем перши места – у катеґориї надїйох Милица Буквич, у катеґориї пионирох Воїн Милетич и Милян Мрдак, медзи юниорами Матеа Калмар, Михайло Крнаяц и Растко Миянович, а у кадетскей конкуренциї за медалю ше виборел Милош Крнаяц.

Принєсли и два стриберни медалї зоз поєдинєчних наступох, Лазар Радулович зоз катеґориї надїйох и Растко Миянович зоз катеґориї кадетох.

После того змаганя, селектор репрезентациї поволал седмерих каратистох Гайдука – Миу Двожак, Михайла Крнайца, Матеу Калмар, Луку Ґирица, Милоша Крнайца, Растка Мияновича и Исидору Пеквич, а шицки наступя на наиходзей Балканияди.

(Опатрене 33 раз, нєшка 33)