Тирва Конкурс за знїманє промотивного видеа за Попис жительства

РУСКИ КЕРЕСТУР – Конкурс за знїманє промотивного видеа пре промоцию важносци Попису жительства, котри розписало Роботне цело за младих Националного совиту, тирва по 26. септембер.

Поволани шицки млади з рускей заєднїци (од 15 по 35 роки) же би направели кратки видео знїмки у тирваню од максимално минути, дзе на креативни и цикави способ потолкую чом важне вияшнїц ше як Руснак, або Рускиня на тогорочним Попису жительства.

Видео знїмки мож направиц з мобилним телефоном, фотоапаратом, або видео камеру, а треба водзиц рахунку о квалитету самого знїмка, як и о змистох през котри млади жадаю виражиц свойо думаня и становиска. Важне же би на знїмку ясно було видно и чуц цо ше жада указац, або повесц.

Видео знїмки мож посилац на имейл адресу: rcmladez@gmail.com.

Три найлєпши знїмки буду пенєжно наградзени, а текст конкурсу мож пречитац на сайту Националного совиту.

