ШИД – Тогорочне „Културне лєто“ будзе тирвац лєм три днї и почнє на штварток на 19 годзин з манифестацию „Винарска ноц“ опрез Култруно-образовного центру и Карадьордьовей улїци на хторей продукователє вина виложа свойо вина.

Предвидзени и наступ тамбурашох „Рапсодия“, а потим и ґрупи „Ґарави сокак“ хтора и скорей наступала на тей манифестациї.

На пияток концерт отрима фолк шпивачка Драґана Миркович, а на соботу буду отримани змисти за дзеци.

