У Дюрдьове нєшка будзе турнир у вельким фодбалу

ДЮРДЬОВ – Нєшка, у рамикох XXXI Спортских бавискох „Яша Баков”, у Дюрдьове будзе отримане змаганє у вельким фодбалу за сениорох.

Змаганє будзе отримане на стадиону ФК „Бачка 1923” зоз початком на 16 годзин.

