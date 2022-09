У кадрох природи нашол свой мир

Фотоґрафска камера, мож повесц, маґична шкатулка до котрей ше „пакує” рижни форми и фарби, стани и емоциї… Вона просто застановює хвильку и на своїм медию ю занавше меморує. На таки способ фотоґрафска камера твори свою реалносц и маґия ше случує. Єден з тих чийо фотоґрафиї зарюю маґию и наш собешеднїк, аматер фотоґраф Владимир Ґубаш.

При твореню фотоґрафиї будза ше емоциї, возбудзеносц и радосц, як и виполнєнє котре душа каждого творителя фотоґрафиї глєда – так бешедую фотоґрафове. Зоз тим же фотоґрафия ма нєвироятну моц, же цалком може окупировац увагу и завжац окремне место у шерцу и просто представяц любов, склада ше и Владимир.

– Дас пред трома роками сом ше озбильнєйше заинтересовал за фотоґрафию и купел себе перши апарат. Пред тим сом сликовал зоз мобилним телефоном, алє намагал сом ше направиц вше красши фотоґрафиї – почина приповедку наш собешеднїк.

НЇҐДЗЕ БЕЗ ФОТОАПАРАТА

По його словох, емоциї виволани з боку самей фотоґрафиї, и потребне знанє и креативносц хтори злучени, преросли до подполного уживаня у фотоґрафованю. Люби природу и то найчастейше и мотив на його фотоґрафийох.

– Мойо фотоґрафиї углавним наставаю у природи. Понеже любим природу, то ми таке як даяке полнєнє батерийох, ту сом нашол виход од каждодньового стресу. Фотоапарат углавним ношим вшадзи зоз собу, и даяки хвильки котри обачим у природи, котри ми прицагню и затримаю попатрунок, я их зазначим.

Окрем краси, природа чловекови дава можлївосц же би з нєй упивал и шицку позитивну енерґию. Дзень окупани зоз зарями слунка просто сам виволує на творенє особней пейзажней фотоґрафиї. Слика природи на котрей, як у бависку, попреплєтани форми и фарби, шветла и цинї, можу у чловеку зобудзиц рижни чувства и одвесц го до скритих куцикох души дзе чувство мира и спокою присутни.

ХВИЛЬКУ ТРЕБА ОБАЧИЦ

Творенє фотоґрафиї без жридла шветлосци нєможлїве. Шветло нє лєм же вплївує на творенє фотоґрафиї, воно будує єй приповедку и дава єй окремни визуални печац. Дньова шветлосц може мац вельку улогу при фотоґрафованю и дац слики окремносц. У зависносци од того котра рочна часц, котра часц дня, яки хвильово условия, кадзи слунко и яке його положенє на нєбе – слика прикаже одредзену атмосферу и охаби одредзени упечаток на чловека. Алє, як додал Владимир, тайна красней фотоґрафиї нє у тим же би ше накруцало векерку.

– Любим сликовац виходи и заходи слунка, беґель, природу… Беґель ми ту найблїжей, там препровадзуєм и найвецей шлєбодного часу, та отамаль мам и найвецей фотоґрафиї. Нє любим так додня рано ставац, углавним пойдзем пополадню кед придзем з роботи, прешейтам ше по беґелю и вше найдзем висликовац дацо интересантне. Треба мац добре око, а вше єст дацо красне и цикаве цо ми прицагнє увагу. Правда, тоту хвильку треба обачиц – з ошмихом толкує наш Коцурец.

ВАЖНА ДОБРА ОПРЕМА, АЛЄ И ДОБРЕ ОКО

Гоч млади фотоґрафове часто думаю же добра фотоґрафия завиши од добрей опреми, наш собешеднїк ше з тим нє склада и дума же и зоз мобилним телефоном мож направиц цалком красну фотоґрафию.

– Добра слика нє завиши од добрей опреми. Твердзим же и зоз найобичнєйшим мобилним телефоном мож направиц добру фотоґрафию. З початку и я сликовал зоз телефоном, и наисце мож цалком красни слики висликовац и, на концу концох, и виробиц. И з моїм першим апаратом, яки сом дакеди мал, исто сом правел фотоґрафиї як и нєшка. Гоч тераз мам кус лєпши апарат, анї то нє даяка професийна и барз драга опрема – бешедує Владимир, и предлужує – а нормално же опрема вплївує на квалитет слики. Я свойо фотоґрафиї обрабям накнадно, висликуєм у сировим формату, хто сликує тот зна же цо то, вец их дакус обробим и прето маю таку даяку ноту, дакус иншаку… Алє я би повед же квалитет нє нательо важни, же за добру фотоґрафию найважнєйши кадер.

Самостойни вистави и подобне, гвари, за тераз нє планує, алє любителє добрей фотоґрафиї можу видзиц тото цо роби на вецей местох на интернету.

– У числених ґрупох, як и на вецей интернeт бокох, обявюєм свойо фотоґрафиї, окреме кед мам дацо интересантне цо бим сцел указац. Наприклад, на Фейсбуку у ґрупи „Вербас з другого угла”, лєбо „Войводина метео”, „Фотоґрафове природи Сербиї”. Углавним, присутни сом зоз своїма фотоґрафиями.

Чаривни швет фотоґрафийох зоз свою красоту представя швет котри нас окружує и часц є нашей каждодньовосци. Зоз окремного места котре завжала у шерцу єдного фотоґрафа, красна фотоґрафия порушує енерґию котра дава любов и шмели крочаї през нєпреглядне морйо прекрасних кадрох котри у хвильки лєм чекаю же би були зазначени, вифотоґрафовани.

– Уживам у фотоґрафованю, алє затераз то шицко на аматерским уровню. То єден гоби хтори ми дава енерґию, мир и хтори ме вше баржей прицагує – нашмеяно закончел приповедку наш фотоґраф аматер Владимир Ґубаш зоз Коцура.

ВАЛАЛ У ОБЄКТИВЕ

Того року ше Владимир представел и своїм валалчаном, як и другим нащивительом традицийней културней манифестациї „Коцурска жатва” отриманей у юлию у Коцуре, на вистави фотоґрафийох под назву „Коцур през обєктив”. Зоз вецей сликами котри мали єден заєднїцки мотив, у своїм уметнїцким стилу Ґубаш приказал свой валал так як го вон видзи. Присутни були одушевени зоз хвильками котри замерковало його око и зазначел його фотоапарат.

