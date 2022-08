У Керестуре поховани дипл. економиста Янко Варґа

РУСКИ КЕРЕСТУР – Дипломовани економиста у пензиї Янко Варґа упокоєл ше 15. авґуста у 73. року живота у шпиталю у Вербаше.

Янко Варґа народзени 20. марца 1950. року у Руским Керестуре дзе закончел и основну школу „Петро Кузмяк”. Ґимназию закончел у Вербаше и Новим Садзе, а на Економским факултету у Суботици дипломовал индустрийни напрям 1975. року.

Перше роботне место му було у Општинских орґанох у Кули, перши рок як приправнїк, а вец єден рок як руководитель планскей служби. Шлїдуюци 4 роки робел як директор Заводу за дружтвене планованє и бул член вивершней ради Скупштини општини Кула.

У марцу 1986. року почина робиц у ПК „Перши май” у Руским Керестуре. Перши 5 роки роби як помоцнїк директора за економско-финансийни роботи, а вец 2 роки як директор Комбинату. Под час свойого мандату окреме ше закладал за злєпшанє инфраструктури и условийох роботи у тим подприємстве.

Од 1993. року преходзи до Землєдїлскей задруґи „Дукат”. тиж у валалє, перше як заменїк директора 5 роки, а потим як директор роби тиж 5 роки.

У руских институцийох бул активни як член Управного одбору „Руского слова” у Новим Садзе, член Совиту месней заєднїци Руски Керестур, и як член Управного одбору Дома култури у Руским Керестуре.

Окреме почитовал и любел нашу Церкву и часто одходзел на богослуженя до Марийового святилїща Водици.

За Янком Варґом остали супруга Ирина, дзивки Мая и Ясна, жецове Владимир и Михал и унучата Павле, Хелена, Михайло и Кристина. Бул и власни найстарши брат о. Владислава Варґи, тераз пароха керестурского, и наймладшого Йоакима.

Янко Варґа поховани 16. авґуста на керестурским теметове.

Вичная памят!

