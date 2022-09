У Вербаше отримана промоция трох кнїжкох

ВЕРБАС – Промоция „Правопису руского язика зоз правописним словнїком” проф. др Михайла Фейси и мр Гелени Медєши, „Малей историї Русинох” проф. др Ивана Попа, „Словнїка компютерскей терминолоґиї” проф. др Михайла Фейси, як и 34. числа часописа „Руснак” отримана у просторийох Грекокатолїцкей церкви у Старим Вербаше внєдзелю, 25. септембра, после Служби Божей хтора почала на 9 годзин.

На початку парох старовербаски о. Алексий Гудак привитал шицких присутних, а потим слово превжал др Фейса хтори, медзи иншим, здогаднул на пейц округли столи хтори отримани 2020. и 2021. року у орґанизациї Заводу за културу войводянских Руснацох, Линґвистичней секциї Дружтва за руски язик, литературу и културу и Оддзелєня за русинистику Филозофского факултета у Новим Садзе на хторих утвердзена и вирска терминолоґия.

Инициятор прекладаня „Малей историї Русинох” дипл. инж. Михайло Катона визначел же кнїжка представя зжату историю стредньоевропского народу. Кнїжка оможлїви рускому народу и упознац ше зоз велїма значнима историйнима подїями и историйнима особами о хторих нє мали можлївосц читац на руским язику. Главни редактор гласнїка Рускей матки „Руснак” Дюра Папуґа з тей нагоди бешедовал о 34. числу Часопису.

На промоциї виражене и подзекованє городоначалнїкови Нового Саду Милошови Вучевичови хтори, як гварел др Фейса, у хвильки кед Город Нови Сад здобул титулу Европска престолнїца култури оможлївел публикованє и „Малей историї Русинох” и „Правопису руского язика зоз правописним словнїком”.

Под час Служби Божей, як и под час промоциї, парох старовербаски о. Гудак поволал грекокатолїкох же би ше на наиходзацим Попису вияшнєли як грекокатолїки и наявел же тоту свою поволанку обяви и на даскелїх явних местох у Старим Вербаше.

Нащивительком и нащивительом промоциї подзелєни безплатни прикладнїки промовованих виданьох.

(Опатрене 22 раз, нєшка 22)